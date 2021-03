Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 21 marzo 2002. A Valencia, nel ritorno dei quarti di finale di Coppa UEFA, basta un gol di Ventola dopo tre minuti per qualificarsi. Ma il vero protagonista è Farinos.

FULMINE NERAZZURRO – Inter e Valencia si trovano di fronte nei quarti di finale della Coppa UEFA 2001/02. L’andata a San Siro termina 1-1, ma il ritorno si rende meno preoccupante del previsto. Dopo tre minuti, infatti, i nerazzurri sono già in vantaggio, grazie a un bel tocco sotto di Nicola Ventola sul portiere in uscita. La partita scorre via liscia, e i nerazzurri resistono a ogni assalto degli spagnoli. Ma al 90′ le cose si complicano: Francesco Toldo (già ammonito) prolunga troppo un rinvio, e riceve il secondo giallo. Hector Cuper ha finito i cambi, e quindi in porta finisce Francisco Farinos, centrocampista. E il vero eroe sarà lui alla fine, piazzando alcune parate decisive nel recupero. La gara finisce 0-1, e l’Inter si qualifica alle semifinali. Rivediamo la vittoria di Valencia nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter”: