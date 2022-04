VIDEO – Fantacalcio, chi schierare nel weekend? I consigli per Inter-Roma

Inter-Roma è uno dei due big match sull’asse Milano-Roma di questo weekend di Serie A. Alla vigilia sono ancora numerosi i dubbi di formazione dei due allenatori ma ad avere dubbi non può essere chi gioca al Fantacalcio. In occasione della sfida di San Siro, la Redazione di Sky Sport consiglia un solo nerazzurro da schierare titolare in questa giornata. Di seguito il video di un estratto dell’ultima puntata di “Fanta Show” su Sky Sport 24

CONSIGLI DI FANTACALCIO – Mancano ormai poche ore all’inizio della 34ª giornata di Serie A, che metterà la città di Milano contro la Capitale. Si inizia con Inter-Roma (sabato 23 alle ore 18:00) e si chiude con Lazio-Milan (domenica 24 alle ore 20:45). Nel corso dell’ultima puntata di “Fanta Show” su Sky Sport 24, la Redazione di Sky Sport – composta da Mario Giunta in studio con Stefano De Grandis e Andrea Marinozzi, più Valerio “Fayna” Spinella in collegamento – ha dato i consueti consigli della vigilia. Per quanto riguarda la partita dell’Inter, i consigli prevedono di puntare su un solo nerazzurro. Si tratta dell’esterno destro Denzel Dumfries (vedi focus), consigliato dal collega De Grandis.

