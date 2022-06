VIDEO – Eto’o, guai ‘fiscali’ per l’ex Inter ma relativi ai tempi del Barcellona: la giustificazione

Samuel Eto’o è stato protagonista in tribunale nelle ultime ore per una questione di natura fiscale risalente ai tempi in cui giocava nel Barcellona. L’ex attaccante dell’Inter ha spiegato i motivi dietro le accuse fondate. Di seguito il video con il servizio ripreso da Sky TG 24

