VIDEO – Eto’o a Njoya Ajara: «Spero possa farci vincere la Coppa d’Africa»

Eto’o e Njoya Ajara si sono incontrati in occasione dell’ultima visita dell’ex attaccante camerunense (vedi articolo). La giovane giocatrice dell’Inter Women e l’ex eroe del Triplete hanno rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni dei social nerazzurri

RIVINCITA – Samuel Eto’o e Njoya Ajara condividono i colori dell’Inter ma anche la nazionalità e il ruolo. La giovane nerazzurra dell’Inter Women parla dell’ex eroe del Triplete: «Ci sono tante cose che voglio dire riguardo ad Eto’o. Mi ricordo quando nel 2009 ha lasciato il Barcellona per venire all’Inter e poi in semifinale di Champions League si è trovato ad affrontare proprio il Barcellona, eliminandolo. È qualcosa che non riesco a immaginare. Quando Samuel aveva lasciato il Barcellona, le condizioni non erano delle migliori e poi si è trovato ad affrontare i blaugrana in semifinale di Champions League. Elimina il Barcellona e poi vince la Coppa».

AUGURIO SPECIALE – La parola passa poi ad Eto’o, che in qualità di presidente della Federazione camerunense si augura che la sua giovane connazionale possa fare la storia: «Qual è il consiglio che mi sento di darle? Che possa inseguire i suoi sogni. Spesso nello sport la cosa più difficile è che ci si dimentica di divertirsi. Ajara deve continuare a divertirsi. È una delle migliori giocatrici del mondo. In qualità di presidente della Federazione, per me è un onore averla nelle nostre squadre. Spero che possa aiutarci a vincere la prossima Coppa d’Africa».