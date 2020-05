VIDEO – Eto’o e Milito per l’ultimo trofeo dell’Inter: Coppa Italia col Palermo

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 29 maggio 2011. Allo stadio Olimpico di Roma, contro il Palermo, arriva la settima Coppa Italia nella storia dell’Inter. Nel 3-1 finale, doppietta per Samuel Eto’o e gol finale di Milito.

SENZA PENSIERI – La finale della Coppa Italia 2010/11 è una gara senza troppa storia per l’Inter. Leonardo guida i suoi alla vittoria di quello che, purtroppo, a oggi è l’ultimo trofeo conquistato, contro un Palermo senza molte speranze. Il tridente nerazzurro, composto da Wesley Sneijder alle spalle di Samuel Eto’o e Goran Pandev, supera la retroguardia rosanero con estrema facilità. E infatti il vantaggio arriva al 26′, e lo confezionano proprio il numero 10 e il numero 9. Sneijder taglia la difesa del Palermo con una verticalizzazione perfetta, Eto’o raccoglie e ruba il tempo a Sirigu sull’uscita: 1-0 Inter. Dopo il vantaggio la gara segue gli stessi binari, i nerazzurri spingono e il Palermo resiste. Infatti il raddoppio arriva solo alla mezz’ora del secondo tempo, ma avviene con modalità simili e con gli stessi protagonisti. Al 76′ Sneijder cambia versante con un passaggio orizzontale, destinatario ancora Eto’o. Stavolta è ancor più facile, per il camerunense, firmare la doppietta. L’unico colpo di vita del Palermo arriva all’88’, su calcio d’angolo: solo in area Munoz accorcia le distanze insaccando di testa. Sarà un fuoco di paglia: al 92′ Pandev lotta sulla sinistra, mantiene il possesso ed entra in area, dove serve Diego Milito. Per il Principe è facilissimo insaccare il 3-1 finale, che vale la Coppa Italia numero sette. Nel video YouTube dell’Inter tutti gli highlights della gara.