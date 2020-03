VIDEO – Eto’o costruisce la strada del Triplete Inter: Chelsea KO

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 16 marzo 2010. È Eto’o a cambiare il destino nella corsa al Triplete: un suo gol permette di espugnare il campo del Chelsea e superare uno dei principali ostacoli nella Champions League di quella stagione.



TUTTO RIBALTATO – Dieci anni fa l’Inter batteva 0-1 il Chelsea nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2009-2010. Dopo il 2-1 dell’andata la squadra di José Mourinho, alla prima da ex a Stamford Bridge, ha due risultati su tre (e in caso di sconfitta passerebbe perdendo con un gol di scarto, ma segnandone almeno due). A Londra i nerazzurri arrivano però in difficoltà, reduci da una pesante sconfitta per 3-1 a Catania. La partita è perfetta a livello difensivo, evitando che i Blues allenati da Carlo Ancelotti riescano a segnare e mettersi davanti nel doppio confronto. Così, dopo un’ora di gioco, gli ospiti iniziano anche a farsi vedere dalle parti di Ross Turnbull e al 78′ colpiscono, con un gran lancio di Wesley Sneijder per il perfetto inserimento di Samuel Eto’o che solo davanti al portiere non sbaglia. Il gol di Eto’o manda l’Inter ai quarti di finale, dove poi troverà il CSKA Mosca nella corsa al Triplete. Di seguito il video di Chelsea-Inter dall’account YouTube “Omar Diallo”.