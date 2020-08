VIDEO – Esordio perfetto per Vieri con l’Inter: tripletta al Verona alla prima

Condividi questo articolo

Christian Vieri Inter-Valencia

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 29 agosto 1999. La prima giornata del campionato 1999/00 vede l’esordio di Christian Vieri in nerazzurro. Contro il Verona, “mister 90 miliardi” firma una tripletta strepitosa.

PERFEZIONE – Si dice che il tre sia il numero perfetto, e per Christian Vieri dev’essere così. Nell’estate 1999 l’Inter lo strappa alla Lazio per la cifra record di 90 miliardi di lire. L’esordio è fissato per il 29 agosto a San Siro, contro il neopromosso Verona. Vieri è il protagonista dei sogni dei tifosi interisti, che non vedono l’ora di vedere il bomber italiano fare coppia col Fenomeno Ronaldo. Un sogno che dovrà attendere 45′: il brasiliano subentra solo nell’intervallo, dopo l’infortunio di Ivan Zamorano. Ma nel frattempo Vieri ha già bagnato il suo esordio dopo un quarto d’ora. Controllo di petto su lancio lungo di Grigoris Georgatos e piattone secco a superare Battistini. Un gol che il numero 32 replica altre due volte. Al 53′ l’assistman è Francesco Moriero, con un altro lancio di 40 metri. Il portiere veneto prova l’anticipo, scontrandosi con un compagno: strada spianata per il 32 dell’Inter, che segna ancora di sinistro coordinandosi alla grande. Passano dodici minuti, e il deja vu si ripete. Sulla palla servita da Luigi Di Biagio, Vieri controlla con la spalla e trafigge ancora Battistini con un sinistro letale. Un esordio perfetto, che mette a tacere chi criticava la cifra sborsata da Massimo Moratti. Nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter” il resoconto della gara: