VIDEO – Eriksen sul valore nei passaggi a FIFA 21: “Brutta annata”

Condividi questo articolo

Eriksen Inter

Christian Eriksen, centrocampista dell’Inter, commenta con una nota di amarezza il valore che gli è stato dato nel videogioco FIFA 21

VALORE – Alessandro Bastoni si prende la conduzione su “Inter Tv”, in cui video su FIFA 21 e interroga tre suoi compagni di squadra su alcuni valori dati loro dal celebre videogioco. A Christian Eriksen chiede quanto hai di passaggio da 0 a 99. «100! No…». Per Achraf Hakimi, il danese ha 87. Per Lautaro Martinez, il centrocampista ha 94. Infine per Ashley Young ha 89. In realtà, tutti loro sbagliano perché Bastoni rivela. «88». Ed allora Eriksen commenta. «Brutta annata».