VIDEO – Eriksen, selfie di presentazione con i tifosi Inter… In primo piano!

Grande festa oggi in casa Inter per l’annuncio ufficiale di Christian Eriksen. Sul profilo “Instagram” ufficiale della società è apparso il video in primo piano del selfie di presentazione di ieri alla sede del CONI.

IN PRIMO PIANO – Giorni di grande gioia per l’Inter e i suoi tifosi grazie all’arrivo di un grandissimo colpo come Christian Eriksen. Il centrocampista danese, annunciato oggi (vedi articolo) dalla società, è già stato accolto ieri da una marea di tifosi dopo le sue visite mediche al CONI. Proprio in quell’occasione, l’ormai ex Tottenham aveva girato un breve video-selfie da una delle finestre dell’edificio, insieme ai tifosi in giubilo. Proprio oggi, nel giorno dell’ufficialità, la società nerazzurra ha pubblicato il breve video proprio dal punto di vista del giocatore, come mostrato qui di seguito.