VIDEO – Eriksen scalda i motori, doppietta in...

VIDEO – Eriksen scalda i motori, doppietta in allenamento con l’Inter!

Condividi questo articolo

Christian Eriksen è carico, dopo il debutto con la maglia dell’Inter, nella sfida di ieri sera contro la Fiorentina, il calciatore si prepara alla sfida contro l’Udinese in Serie A. Il danese ha segnato una doppietta nella partitella di oggi.

CARICO – Christian Eriksen è carico. Dopo aver preso contatto con il mondo nerazzurro, nella sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina, il centrocampista danese è pronto a debuttare anche in Serie A. Nel corso della partitella che ha seguito l’allenamento odierno Eriksen ha segnato due gol, che sono i primi in maglia nerazzurra. In gol anche Sebastiano Esposito, giovane gioiello della squadra nerazzurra.