VIDEO – Eriksen: “Momento difficile, stiamo uniti per sperare”

Condividi questo articolo

Christian Eriksen si è unito agli appelli lanciati in questi giorni da diversi giocatori dell’Inter sul rispetto delle misure di contenimento del Coronavirus e a partecipare alla raccolta fondi lanciata dalla società nerazzurra. Il video del centrocampista danese è stato pubblicato sull’account twitter ufficiale dell’Inter

RESTIAMO UNITI – Eriksen invita tutti a restare uniti e a partecipare alla raccolta fondi lanciata dall’Inter: «Ciao a tutti in questo momento difficile dobbiamo essere uniti e stare a casa in modo da poter avere tutti quanti un motivo per cui sperare nel futuro. Fate ancora in tempo a partecipare alla raccolta fondi dell’Inter sulla pagina facebook ufficiale».