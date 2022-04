VIDEO – Eriksen mette in difficoltà Conte: prestazione super da ex per l’ex Inter

Eriksen sta tornando sui livelli che conosciamo e abbiamo ammirato per anni. E la sua prestazione contro il Tottenham di Conte ne è la dimostrazione. L’ex centrocampista dell’Inter è il pericolo numero uno per gli ospiti, che rischiano anche di perdere la partita. Di seguito il video con gli highlights di Brentford-Tottenham commentati da Sky Sport

EX CONTRO EX – Il Derby di Londra meno famoso ha un protagonista assoluto ma nessun vincitore. Il grande ex, Christian Eriksen, sfodera una prestazione super contro il Tottenham di Antonio Conte (vedi dichiarazioni), fermato nella rincorsa al quarto posto. Lo 0-0 di Brentford-Tottenham è un successo solo per l’ex centrocampista dell’Inter, che crea occasioni da rete su occasioni da rete per i suoi nuovi compagni di squadra. E conclude anche nello specchio della porta avversaria ma senza trovare il gol-vittoria. Il Tottenham di Conte fallisce così la risalita al quarto posto in Premier League, ma comunque meglio un punto che zero, per un totale di 62 punti. Il Brentford di Eriksen continua a salire: ora è undicesimo, a quota 40. Il derby tra ex Inter fa felice più il danese che l’italiano, ma la Premier League può regalare ancora emozioni.

NB: Se non visualizzi correttamente questo o altri video sul tuo dispositivo, vai sulla versione desktop o mobile nella sezione VIDEO di Inter-News.it (clicca qui).