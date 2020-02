VIDEO – Eriksen, ma come calci? Inter-Milan, che punizione! Oh my God

Condividi questo articolo

Eriksen è entrato bene nel secondo tempo di Inter-Milan, partita vinta dai nerazzurri con il punteggio di 4-2. Il danese ha lasciato il segno con una grandissima punizione che ha colpito la traversa. Rivediamo lo straordinario gesto tecnico in video

PUNIZIONE MERAVIGLIOSA – Christian Eriksen deve ancora integrarsi al meglio nel gioco di Antonio Conte. In attesa del miglior ambientamento, nello spezzone di stasera durante Inter-Milan (ecco le pagelle), il danese ha mostrato tutte le sue qualità da calcio piazzato. Il nuovo trequartista dell’Inter ha conquistato un calcio di punizione al 79esimo e si è incaricato della battuta. Molti non si attendevano la conclusione in porta, vista la grandissima distanza dalla porta. In realtà, Eriksen sfodera una punizione assurda che si abbassa negli ultimi metri e con gran potenza, fermandosi solo sulla traversa. Rivediamo lo straordinario gesto tecnico in video (punizione al minuto 5:35).

Video pubblicato dal profilo YouTube Football Analysis.