VIDEO – Eriksen incanta: ogni piazzato è un pericolo (più ‘assist’ da terra)

Eriksen è l’arma in più del Brentford in Premier League. La seconda parte di stagione del club londinese è caratterizzata dai tocchi dell’ex numero 24 dell’Inter, a cui vengono affidati tutti i calci da fermo. E anche senza segnare, è il danese la stella della squadra. Di seguito il video con gli highlights di Brentford-Southampton commentati da Sky Sport

SPETTACOLO ANCHE SENZA GOL – Il Brentford è tutta un’altra squadra da quando Christian Eriksen è di nuovo protagonista sui campi di calcio. L’ex centrocampista danese dell’Inter è il pericolo numero uno su tutti i calci piazzati di Brentford-Southampton, terminata 3-0. Da un suo corner spettacolare si sviluppa l’1-0. E un minuto dopo, seppur contrastato e a terra, Eriksen riesce in un certo senso a far arrivare il pallone a Yoane Wissa, autore del 2-0. Parlare di assist sarebbe esagerato, ma l’azione personale resta. Ogni calcio d’angolo e punizione passa dai piedi del fuoriclasse danese, che in Premier League non è una novità. Terminata l’esperienza al Brentford, che ne sarà della carriera di Eriksen? L’ipotesi di rinnovare il contratto con il club di Londra è quotata, ma i top club bramano il colpo a parametro zero…

