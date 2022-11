VIDEO – Eriksen in Qatar: «Volevo tornare, speciale esserci! La fascia One Love…»

Christian Eriksen è tra i protagonisti più attesi in Qatar per i Mondiali. L’ex centrocampista dell’Inter, adesso tra le fila del Manchester United, scenderà in campo con la Nazionale Danese nella competizione più importante dopo lo spavento di EURO 2020. E dice la sua sulla questione più che spinosa relativa alla fascia “One Love” (vedi articolo). Di seguito il video, con un estratto delle dichiarazioni di Eriksen in conferenza stampa, ripreso da Sky Sport

NB: Se non visualizzi correttamente questo o altri video sul tuo dispositivo, per visualizzarlo senza errori vai sulla versione desktop o mobile nella sezione VIDEO di Inter-News.it (clicca qui).