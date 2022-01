VIDEO – Eriksen in attesa del Brentford si allena con lo Jong Ajax

Eriksen prima dell’accordo definitivo con il Brentford nel corso di questa settimana si è allenato con lo Jong Ajax. Ecco il video dell’allenamento pubblicato sul canale YouTube del club olandese.

IN ALLENAMENTO – Eriksen in attesa di trovare ufficialmente una nuova squadra, nel corso di questa settimana si è allenato con lo Jong Ajax, la squadra allenata dal suo ex compagno John Heitinga. Ricordiamo che presto Eriksen potrebbe tornare a giocare in Premier League, precisamente al Brentford.

Di seguito il video dell’allenamento di Eriksen con l’Ajax.