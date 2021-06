VIDEO – Eriksen, grande assist nell’amichevole Germania-Danimarca

Eriksen ha fornito un assist per Poulsen nella partita amichevole Germania-Danimarca, che si è chiusa pochi minuti fa a Innsbruck, in Austria (vedi articolo). Ecco il video con l’azione del gol che ha fissato l’1-1.

GIOCATA DA MANUALE – Al 71′ dell’amichevole fra Germania e Danimarca è entrato in scena Christian Eriksen. Il centrocampista dell’Inter, con i suoi sotto 1-0 per il gol di Florian Neuhaus, ha preso palla prima di metà campo ed è partito in progressione. Poi, con un gran filtrante col destro, ha tagliato fuori la difesa tedesca (con Niklas Sule che ha tentato invano la scivolata) servendo col contagiri Yussuf Poulsen, che di sinistro ha battuto Manuel Neuer. Di seguito il video dell’assist di Eriksen a Poulsen in Germania-Danimarca, tratto dall’account YouTube “This needs to seen”.