VIDEO – Eriksen al Brentford, il benvenuto in campo con i suoi nuovi tifosi

Eriksen da poco è diventato di nuovo un calciatore, almeno formalmente, firmando col Brentford. In attesa di scendere in campo oggi ha salutato i suoi nuovi tifosi prima della partita col Crystal Palace. Ecco il video.



IL RITORNO – Christian Eriksen di nuovo su un terreno di gioco, a otto mesi dal terribile collasso in campo durante Danimarca-Finlandia. L’ha fatto questo pomeriggio, prima del match di Premier League che il suo Brentford ha pareggiato per 0-0 contro il Crystal Palace. Un benvenuto da parte dei suoi nuovi tifosi, che gli hanno dato il giusto tributo dopo tutto quanto avvenuto. Per Eriksen, che due mesi fa ha rescisso con l’Inter, non è ancora però il momento dell’esordio: ovviamente non figurava in distinta. Fra qualche settimana, però, dovrebbe poter di nuovo giocare.

Questo il video col saluto dei tifosi del Brentford a Eriksen dall’account YouTube FootballNEWZ.