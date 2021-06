VIDEO – Eriksen, auguri dalle Nazionali partecipanti ad Euro 2020

Arrivano auguri dal mondo del calcio e, in particolare, dal presidente dell’Uefa Ceferin, da calciatori, CT e direttori di gara (tramite anche Roberto Rosetti, presidente della Commissione Arbitri della UEFA) che partecipano ad Euro 2020 per Christian Eriksen in questo video.

VIDEO – La Federcalcio danese (DBU) ha pubblicato uno splendido video sul proprio canale YouTube dedicato a Christian Eriksen. In questo filmato si vedono il presidente dell’UEFA, Ceferin, calciatori o CT che rappresentano le varie Nazionali che partecipano ad Euro 2020 dimostrando così la propria vicinanza al centrocampista dell’Inter e della Danimarca dopo il malore occorsogli nel match contro la Finlandia.

AUGURI – Tra le persone che hanno preso parte a questo filmato sono presenti Valentino Lazaro, giocatore dell’Austria e di proprietà dell’Inter, Frank de Boer, CT dell’Olanda ed ex allenatore nerazzurro, Goran Pandev, attaccante della Macedonia del Nord ed eroe del Triplete dell’Inter, Milan Skriniar, difensore nerazzurro e della Slovacchia.