VIDEO – Eriksen, altra pennellata decisiva per il Brentford: assist al 95′, Hodgson KO!

Eriksen non si ferma e il Brentford ringrazia. Hodgson, beffato sul gong, un po’ meno. L’ex centrocampista dell’Inter stavolta non segna ma delizia la Premier League con una delle sue punizioni, che vale come assist decisivo. Di seguito il video degli highlights di Watford-Brentford, che culminano con la pennellata di Eriksen, commentati da Sky Sport

ASSIST DA FERMO – La sfida di Premier League tra ex nerazzurri viene vinta dal danese Christian Eriksen, decisivo a modo suo. Anche in Watford-Brentford (vedi articolo) l’ex numero 24 dell’Inter è protagonista con lo splendido assist su punizione, che il colpo di testa firmato Pontus Jansson tramuta in gol. L’1-2 last minute del Brentford in casa del Watford dell’inglese Roy Hodgson complica la classifica della squadra allenata dall’ex tecnico dell’Inter. Che è ormai a un passo dalla retrocessione. La 33ª giornata di Premier League, invece, vede il Brenford di Eriksen consolidare la sua posizione a ridosso della parte sinistra della classifica. E con l’inserimento del classe ’92 danese negli schemi, come ampiamente dimostrato già in Chelsea-Brentford (vedi video), la squadra londinese meno famosa ha un’altra marcia… Non è sicuramente un caso.

