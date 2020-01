VIDEO – Eriksen all’Inter: il suo primo giorno in nerazzurro

Christian Eriksen è arrivato in Italia lunedì, firmando per l’Inter nella giornata di oggi. Ecco il video della sua prima giornata italiana, pubblicato proprio dalla società nerazzurra.

COLPO STRAORDINARIO – Christian Eriksen è il colpo che regala all’Inter la copertina del mercato invernale della Serie A. Il danese è arrivato in Italia nella giornata di lunedì, dopo aver salutato gli ex compagni del Tottenham e il tecnico José Mourinho. Trequartista cresciuto nell’Ajax, si impone sul palcoscenico europeo con la maglia dei londinesi: il momento più alto la finale di Champions League raggiunta nella scorsa stagione. A 27 anni, il danese ha maturato l’idea di cambiare, desideroso di dare una scossa alle sue ambizioni. Arriva in Italia apportando la sua classe nel centrocampo nerazzurro, colmando quella lacuna di qualità che anche Antonio Conte lamentava. Nel video pubblicato dalla società sul suo canale Youtube, si può rivivere l’intera giornata di lunedì vissuta da Eriksen sul suolo italiano. Dal suo arrivo a Malpensa in prima mattinata, fino all’arrivo nella sede dell’Inter in serata, accolto da moltissimi tifosi. Questo è il primo giorno vissuto dal futuro numero 24 interista, visibilmente felice dell’avventura con la sua futura maglia. Ecco il messaggio corredato al video: “Dall’arrivo a Milano alla visita in sede: la prima giornata con l’Inter di Christian Eriksen!”