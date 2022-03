VIDEO – Empoli-Verona 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Empoli-Verona, match della trentesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Carlo Castellani.



DOPPIO ERRORE DAL DISCHETTO – Empoli-Verona 1-1 nella trentesima giornata di Serie A. Pareggio che non può accontentare le due squadre: l’Empoli rinvia ancora la prima vittoria nel 2022, il Verona non riesce a trovare il gol partita pur avendo due volte l’opportunità su rigore. Al 26′ discesa sulla sinistra, grande colpo di tacco di Andrea Pinamonti a liberare Federico Di Francesco e conclusione vincente per l’1-0. A inizio ripresa fallo, quasi involontario, di Fabiano Parisi su Gianluca Caprari e rigore per l’Hellas. Dal dischetto si presenta Giovanni Simeone, Guglielmo Vicario para e lo stesso Parisi manda in corner. Quest’ultimo però è entrato in area prima della battuta, il VAR fa ripetere. Ancora Simeone, stavolta Vicario è spiazzato ma il Cholito prende clamorosamente il palo e Matteo Cancellieri manda fuori la respinta. Proprio Cancellieri, però, al 72′ con un gran sinistro da fuori firma il suo primo, splendido gol in Serie A. Nel finale potrebbero vincerla entrambe, ma sia Mattia Viti sia Antonin Barak sfiorano soltanto il vantaggio.

Video con gli highlights di Empoli-Verona dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.