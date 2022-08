VIDEO – Empoli-Verona 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Empoli-Verona, anticipo pomeridiano della quarta giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Carlo Castellani.



UN PUNTO A TESTA – Empoli-Verona 1-1 nell’anticipo pomeridiano della quarta giornata di Serie A. Due primi gol in campionato segnano il pareggio del Castellani. Tommaso Baldanzi, diciannovenne, fa le prove generali per il suo con una discesa palla al piede chiusa da un sinistro rasoterra di poco a lato. Al 26′ però lo stesso Baldanzi calcia molto meglio: mancino dai venti metri imprendibile per Lorenzo Montipò, Empoli in vantaggio. Il portiere del Verona poco dopo nega il raddoppio a Sebastiano Luperto, di testa su calcio di punizione. L’Hellas si risveglia nella ripresa, con Guglielmo Vicario bravo su un sinistro potente di Kevin Lasagna. La scelta di Gabriele Cioffi di mettere dentro Yayah Kallon dà i suoi frutti: al 69′ l’ex Genoa controlla in area e col sinistro riesce a trovare la traiettoria angolata per fare 1-1. Poi, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ci prova Ivan Ilic ma trova solo l’esterno della rete. Terzo pareggio consecutivo per l’Empoli.

Video con gli highlights di Empoli-Verona dal canale ufficiale YouTube dell’Empoli.