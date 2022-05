VIDEO – Empoli-Torino 1-3, Serie A: gol e highlights della partita

Empoli-Torino, match della trentacinquesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Carlo Castellani.



ESPULSIONI E RIGORI – Empoli-Torino 1-3 nella trentacinquesima giornata di Serie A. Empoli ribaltato nell’ultimo quarto d’ora a cinque giorni dalla partita contro l’Inter. Nel Torino risplende Andrea Belotti, che però entra oggi negli ultimi due mesi di contratto. Primo tempo bruttissimo, non succede praticamente nulla. A inizio ripresa contropiede e lancio di Valerio Verre per Andrea Pinamonti, tocco sotto col sinistro ma palla a lato. Al 56′ servito a circa venti metri Szymon Zurkowski, sinistro nemmeno angolato ma Etrit Berisha valuta male e prende gol. Subito dopo però la partita cambia, per un fallaccio di Verre su Pietro Pellegri coi tacchetti sulla tibia. L’arbitro dà giallo a fine azione, il richiamo al VAR porta al rosso. Al 74′ tiro di Cristian Ansaldi, deviazione di Petar Stojanovic e palla alta, ma il direttore di gara vede un intervento col braccio e dà rigore (molto discusso). Dopo quattro minuti si può calciare, lo fa Belotti che pareggia. Poco dopo stesso discorso, calcia l’ex Samuele Ricci e respinte Stojanovic stavolta certamente col braccio. Il VAR interviene di nuovo, è rigore e secondo giallo per il difensore. Empoli in nove e Torino che effettua il sorpasso, perché Belotti si ripete e fa 1-2 all’87’. Nel sesto minuto dell’inevitabilmente lungo recupero Belotti fa anche tripletta, in scivolata su assist di Josip Brekalo con la difesa di casa apertissima.

Video con gli highlights di Empoli-Torino dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.