VIDEO – Empoli-Sassuolo 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Empoli-Sassuolo, anticipo della tredicesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Carlo Castellani.



LA RIPRESA – Empoli-Sassuolo 1-0 nell’anticipo della tredicesima giornata di Serie A. L’Empoli si risolleva in classifica dopo un periodo non certo facile. Primo tempo scialbo, con un infortunio immediato per Mattia Destro. La migliore occasione è di Martin Satriano, che calcia alto di poco da fuori. L’attaccante in prestito dall’Inter al 64′ da sinistra pesca Tommaso Baldanzi, controllo e tiro in rete per il suo secondo gol dopo quello al Verona. Poco dopo, da punizione, doppia sponda e Sebastiano Luperto non riesce a deviare da due passi. Il Sassuolo punge pochissimo, una delle rare opportunità è un tiro di Georgios Kyriakopoulos sul fondo. Dalla parte opposta cross di Nedim Bajrami per Sam Lammers che non ci arriva. Solo al 95′ i neroverdi sfiorano l’1-1, prima con un tiro di Abdou Harroui parato da Guglielmo Vicario e poi con una punizione battuta in mezzo per Agustin Alvarez che anticipa il portiere di testa ma trova solo la parte superiore della rete.

Video con gli highlights di Empoli-Sassuolo dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.