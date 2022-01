VIDEO – Empoli-Roma 2-4, Serie A: gol e highlights della partita

Empoli-Roma, posticipo pomeridiano della ventitreesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 2-4: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Carlo Castellani.



QUATTRO GOL IN 13′ – Empoli-Roma 2-4 nel posticipo pomeridiano della ventitreesima giornata di Serie A. Con un primo tempo strepitoso la Roma trionfa in Toscana. Sblocca la situazione Tammy Abraham al 24′, trovandosi sulla traiettoria di un tiro di Sérgio Oliveira per controllare e calciare a rete col destro. Poi di gol ne arrivano tre in appena quattro minuti. Il primo rocambolesco al 33′, con un corner con doppia deviazione, girata di Abraham in porta e deviazione di Gianluca Mancini quando la palla è già entrata. È doppietta per l’inglese. Due minuti dopo cross da destra, Nicolò Zaniolo fa proseguire e con un bel tocco Sérgio Oliveira firma il tris. Al 37′ Henrikh Mkhitaryan fugge a sinistra, assist al centro e facile tocco di Zaniolo. Nella ripresa l’Empoli prova a tornare in corsa, ma è troppo il vantaggio ottenuto dalla Roma. Arrivano comunque due gol, il primo al 55′ di Andrea Pinamonti in girata su cross di Filippo Bandinelli. Poi al 72′ Liam Henderson serve Nedim Bajrami al limite, destro deviato da Mancini e 2-4. Ma i toscani non riescono a rendere infuocato il finale.

Video con gli highlights di Empoli-Roma dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.