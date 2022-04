VIDEO – Empoli-Napoli 3-2, Serie A: gol e highlights della partita

Empoli-Napoli, match della trentaquattresima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 3-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Carlo Castellani.



IL TRACOLLO FINALE – Empoli-Napoli 3-2 nella trentaquattresima giornata di Serie A. Il Napoli dice addio ai sogni di gloria buttando via un doppio vantaggio in otto minuti, arrivando addirittura a perdere. Subito chance per l’Empoli con Andrea Pinamonti, solo in area su corner da destra colpisce di testa incredibilmente a lato: gol divorato. Al 44′ cross da destra, Dries Mertens arriva a centro area e gira in rete il pallone dello 0-1. Grande recupero di André Frank Zambo Anguissa, assist a sinistra per Lorenzo Insigne e mancino a incrociare del raddoppio al 53′. Sembra fatta per il Napoli, ma l’Empoli ha risorse sorprendenti. Una è il subentrato Liam Henderson, che a dieci minuti dal termine sfrutta un rimpallo e può battere a rete col destro incrociando. Poi il suicidio: un assurdo tentativo di costruzione dal basso porta Alex Meret a rinviare addosso a Pinamonti, al quale basta mettere il piede per pareggiare. È l’83’, ma mica è finita: passano cinque minuti, cross da destra e Pinamonti sul secondo palo anticipa Kévin Malcuit per la doppietta. Risultato capovolto in maniera impensabile, doppietta del prestito Inter di nuovo decisivo. Da quando non vinceva l’Empoli? Dall’andata, il 12 dicembre.

Video con gli highlights di Empoli-Napoli dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.