VIDEO – Empoli-Milan 1-3, Serie A: gol e highlights della partita

Empoli-Milan, anticipo dell’ottava giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Carlo Castellani.



TUTTO ALLA FINE – Empoli-Milan 1-3 nell’anticipo dell’ottava giornata di Serie A. Il Milan trova i tre punti proprio quando sembrava che gli stessero scappando di mano. In avvio la chance ce l’ha Rafael Leao, ma calcia troppo debolmente e Guglielmo Vicario si salva di piede. Il portoghese diventa poi uomo assist, non scarta il regalo Alexis Saelemaekers con una conclusione a lato. In chiusura di primo tempo doppia tegola per i rossoneri, che perdono proprio Saelemaekers e Davide Calabria per infortunio. Nell’Empoli si fa invece male Alberto Grassi. Lo 0-0 regge fino al 79′, nonostante per esempio Olivier Giroud colpisca la traversa e Vicario faccia un miracolo su Sandro Tonali. Proprio Tonali batte una rimessa laterale ben oltre il punto corretto di battuta (dieci metri…), la difesa dell’Empoli dorme lasciando libero Rafael Leao che può stoppare e servire in mezzo il subentrato Ante Rebic, 0-1. Nedim Bajrami si divora due grosse occasioni, una ancora sullo 0-0, ma al 92′ calcia perfettamente una punizione dai venti metri e pareggia. Sembra sia finita, ma sulla ripresa del gioco lancio in avanti, sponda di Rade Krunic e il solissimo Fodé Ballo-Touré segna il suo primo gol in Italia col sinistro. Il giocatore meno atteso, fin qui un oggetto misterioso, regala i tre punti al Milan. Che fa pure 1-3 al 96′, con Rebic che lancia in campo aperto Rafael Leao per uno stiloso pallonetto.

Video con gli highlights di Empoli-Milan dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.