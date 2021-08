VIDEO – Empoli-Lazio 1-3, Serie A: gol e highlights della partita

Empoli-Lazio, anticipo della prima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Carlo Castellani.



TUTTO NEL PRIMO TEMPO – Empoli-Lazio 1-3 nell’anticipo della prima giornata di Serie A. La Lazio vince 1-3 in casa dell’Empoli ed è più che positivo l’esordio di Maurizio Sarri sulla panchina biancoceleste. Con Joaquin Correa in tribuna, in attesa di trasferimento e con l’Inter come sua volontà, i capitolini non si fanno sorprendere dopo il gol a freddo e ottengono un bel successo. Al 4′ la sblocca l’Empoli: discesa di Nedim Bajrami, assist a sinistra e tiro a incrociare di Filippo Bandinelli per l’1-0. Passano però appena due minuti, e su cross dal fondo di Felipe Anderson di testa nell’area piccola pareggia Sergej Milinkovic-Savic. Dopo un palo di Bandinelli è proprio lo stesso serbo a innescare Manuel Lazzari con un gran filtrante, per il diagonale dell’1-2. Al 41′ rigore per la Lazio: Guglielmo Vicario sbaglia il tempo e prende in pieno Francesco Acerbi, trasforma Ciro Immobile. Nella ripresa non ci sono altri gol, con un salvataggio sulla linea di Luiz Felipe e una traversa di Bajrami. Di seguito il video con la sintesi di Empoli-Lazio dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.