VIDEO – Empoli-Juventus 2-3, Serie A: gol e highlights della partita

Empoli-Juventus, anticipo della ventisettesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 2-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Carlo Castellani.



RILANCIO AVVENUTO – Empoli-Juventus 2-3 nell’anticipo della ventisettesima giornata di Serie A. La Juventus prende due punti a Inter e Milan, ritrovando la vittoria dopo tre pareggi di fila compresa la Champions League. Massimiliano Allegri sceglie Moise Kean titolare e la scelta è premiata, perché l’attaccante sblocca al 32′ di testa su cross da sinistra di Adrien Rabiot. Tanto lo spazio concesso dalla difesa dell’Empoli, nel 2022 in evidente calo di rendimento. I toscani però pareggiano al 40′, su angolo palla non respinta che rimane al limite dell’area piccola e ne approfitta Szymon Zurkowski in mischia. Ma l’1-1 non dura nemmeno fino all’intervallo, perché nel secondo dei due minuti di recupero Juan Guillermo Cuadrado serve Dusan Vlahovic che ne mette a sedere due e riporta avanti i suoi. Vlahovic firma la doppietta al 66′, in contropiede con gran controllo su assist di Alvaro Morata e tocco sotto per battere Guglielmo Vicario. Dieci minuti dopo punizione di Nedim Bajrami, doppia deviazione con quella decisiva di Leonardo Bonucci sulla traversa. L’azione prosegue e Andrea La Mantia trova la girata vincente per il 2-3. Il gol del subentrato rimette l’Empoli in partita, ma i toscani non riescono a trovare il 3-3. E la Juventus riscatta la sconfitta dell’andata, oltre che riaprire un minimo i discorsi di vertice.

Video con gli highlights di Empoli-Juventus dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.