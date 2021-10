VIDEO – Empoli-Inter 0-2, Serie A: gol e highlights della partita

Empoli-Inter, match della decima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 0-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Carlo Castellani.



VITTORIA FACILE – Empoli-Inter 0-2 nella decima giornata di Serie A. Pur facendo qualche cambio, e con Simone Inzaghi squalificato, l’Inter ritrova la vittoria che in campionato mancava da prima della sosta. Decisivo Danilo D’Ambrosio: dopo poco più di un quarto d’ora salva nell’area piccola, opponendosi a un tiro a botta sicura di Sebastiano Luperto destinato in gol, al 34′ sfrutta un grande scavetto di Alexis Sanchez e di testa sblocca il risultato. Al 52′ entrataccia di Samuele Ricci su Nicolò Barella, intervento scriteriato e giustamente punito col rosso diretto. In dieci contro undici l’Empoli prova a resistere a fatica, con un palo di testa di Roberto Gagliardini e un miracolo di Guglielmo Vicario su Lautaro Martinez. Al 66′ nessuno può frapporsi fra i nerazzurri e lo 0-2, quando Lautaro Martinez crossa da destra e trova il tiro vincente dell’ex Federico Dimarco. Finale in scioltezza, con Gagliardini che si vede annullare dal VAR il tris per aver segnato con la mano. Ma la partita si era già chiusa sul raddoppio.

Video con gli highlights di Empoli-Inter dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.