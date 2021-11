VIDEO – Empoli-Genoa 2-2, Serie A: gol e highlights della partita

Empoli-Genoa, anticipo della dodicesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 2-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Carlo Castellani.



IL PAREGGIO NON BASTA – Empoli-Genoa 2-2 nell’anticipo della dodicesima giornata di Serie A. Pur evitando la sconfitta allo scadere il Genoa va verso l’esonero di Davide Ballardini: pronto a sorpresa Andriy Shevchenko. La partita comincia al meglio per i rossoblù, quando un cross di Pablo Galdames è respinto di mano da Riccardo Fiamozzi. L’arbitro Luca Pairetto dà subito rigore, il VAR ci mette un paio di minuti per confermarlo ma Domenico Criscito è glaciale e trasforma, 0-1 al 14′. L’Empoli ribalta la situazione dopo l’intervallo, con i cambi di Aurelio Andreazzoli. Il pareggio porta la firma Federico Di Francesco, che al 62′ mette dentro su un cross dalla destra. Dieci minuti più tardi proprio un subentrato, Szymon Zurkowski, calcia dal limite trovando una bella traiettoria per superare Salvatore Sirigu. Per il centrocampista polacco si tratta del secondo gol consecutivo dopo quello di domenica scorsa al Sassuolo. Il vantaggio dell’Empoli regge fino all’89’, poi il Genoa ha un sussulto decisivo. Segna anche qui un giocatore entrato in campo nella ripresa: Flavio Bianchi raccoglie un pallone in avanti prolungato da Felipe Caicedo con un grande assist e, liberato sulla sinistra, batte a rete per il suo primo gol in Serie A. Ma a breve è atteso lo stesso l’avvicendamento in panchina.

Video con gli highlights di Empoli-Genoa dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.