VIDEO – Empoli-Fiorentina 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Empoli-Fiorentina, anticipo della quattordicesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Carlo Castellani.



RIBALTONE ALLA FINE – Empoli-Fiorentina 2-1 nell’anticipo della quattordicesima giornata di Serie A. L’Empoli capovolge la situazione nel derby toscano. Dopo tre punti sfumati nel finale nelle ultime due stavolta ne guadagna altrettanti, rilanciandosi in classifica. Nel primo tempo la Fiorentina potrebbe passare in maniera casuale, con cross di Giacomo Bonaventura deviato di testa da Fabiano Parisi: auto-traversa. Al 57′ però i viola passano, con un cross basso di José Maria Callejon sul quale irrompe in scivolata Dusan Vlahovic per lo 0-1 a centro area. I gigliati, reduci dalla grande vittoria sul Milan, sembra possano controllare e sfiorano pure il raddoppio con Bonaventura. L’Empoli non molla ed è premiato all’87’, quando Pietro Terracciano esce a vuoto su cross dalla destra, la palla rimane nell’area piccola e il più lesto ad approfittarne è Filippo Bandinelli. Passano due minuti, fuga di Nedim Bajrami sulla destra e cross al centro dove, sfruttando un rimpallo con Alvaro Odriozola, Andrea Pinamonti controlla e segna. Grande gioia per l’attaccante in prestito dall’Inter, di nuovo decisivo per la squadra di Aurelio Andreazzoli.

Video con gli highlights di Empoli-Fiorentina dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.