VIDEO – Empoli-Fiorentina 0-0, Serie A: gli highlights della partita

Empoli-Fiorentina, anticipo pomeridiano della seconda giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-0: questo il video con gli highlights della partita giocata allo Stadio Carlo Castellani.



REGGE IN NOVE! – Empoli-Fiorentina 0-0 nell’anticipo pomeridiano della seconda giornata di Serie A. Pur chiudendo con due uomini in meno, fra espulsione e infortunio a cambi finiti, l’Empoli riesce a mantenere la porta inviolata nel derby. Primo tempo non certo entusiasmante, con la Fiorentina che ci prova da fuori ma senza inquadrare lo specchio. L’occasione migliore capita a Jonathan Ikoné al 37′, ma su cross di Aleksa Terzic manda a lato davanti a Guglielmo Vicario. Il gol se lo mangia anche Mattia Destro, di testa pure lui sul fondo su cross da sinistra. Nella ripresa infortunio per… l’arbitro Matteo Marchetti, sostituito da Juan Luca Sacchi. Quest’ultimo deve andare al VAR per un fallo di Sebastiano Luperto su Luka Jovic inizialmente definito da giallo, poi diventato rosso perché c’era chiara occasione da gol. Empoli in dieci dal 67′, che deve reggere. All’inizio del lunghissimo recupero (dieci minuti!) i padroni di casa restano pure in nove, perché si fa male Nicolò Cambiaghi a cambi terminati. A salvare il risultato è Ardian Ismajli, che mura un tiro di Alfred Duncan destinato in porta. Prima del fischio finale, nell’assedio della Fiorentina, espulso anche l’allenatore dell’Empoli Paolo Zanetti.

Video con gli highlights di Empoli-Fiorentina dal canale ufficiale YouTube dell’Empoli.