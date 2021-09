VIDEO – Empoli-Bologna 4-2, Serie A: gol e highlights della partita

Empoli-Bologna, match della sesta giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 4-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Carlo Castellani.



SBLOCCATI IN CASA – Empoli-Bologna 4-2 nella sesta giornata di Serie A. Dopo due vittorie in trasferta l’Empoli conquista anche i primi punti davanti al suo pubblico: nel massimo campionato non avveniva da maggio 2019. Cinquantaquattro secondi e la partita è già sbloccata, su cross di Petar Stojanovic la deviazione maldestra di Kevin Bonifazi vale l’autogol. Il pareggio del Bologna è però immediato, con un diagonale di destro di Musa Barrow all’11’. I rossoblù potrebbero pure andare in vantaggio, per un rigore di Szymon Zurkowski su Lorenzo De Silvestri, ma al 20′ colpisce il palo Marko Arnautovic dagli undici metri. Ringrazia l’Empoli, che con una girata di Andrea Pinamonti trova il 2-1 al 32′ con cui si va al riposo. Primo gol in Toscana per l’attaccante in prestito dall’Inter. A inizio ripresa fallo di Arthur Theate su Liam Henderson, è il VAR a dare rigore che stavolta Nedim Bajrami trasforma per il 3-1 al 54′. Anche sfortunato il Bologna, con una traversa colpita da Barrow con un gran tiro da fuori e da Arnautovic di testa sulla ribattuta. Stesso discorso però per Zurkowski, con un destro piazzato dal limite. Arnautovic al 77′ sfrutta un pallone vagante e accorcia, tenendo in corsa gli ospiti. Ma l’ultima parola è di Samuele Ricci, per il definitivo 4-2 al 90′ con un destro angolatissimo dai venti metri.

Video con gli highlights di Empoli-Bologna dal canale ufficiale YouTube dell’Empoli.