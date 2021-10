VIDEO – Empoli-Atalanta 1-4, Serie A: gol e highlights della partita

Empoli-Atalanta, match dell’ottava giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 3-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Carlo Castellani.



IL RILANCIO – Empoli-Atalanta 1-4 nell’ottava giornata di Serie A. Riecco l’Atalanta. Dopo la sconfitta contro il Milan prima della sosta i bergamaschi si risollevano e lo fanno con un poker. Questo nonostante la prima chance grossa sia dell’Empoli, con un tiro di Liam Henderson salvato sulla linea da Merih Demiral come ultimo uomo. All’11’ inizia lo show di Josip Ilicic, che appoggia in rete un assist di Mario Pasalic. Lo sloveno raddoppia al 28′, con un favoloso sinistro a giro sul secondo palo al 28′. Due minuti più tardi accorcia l’Empoli, con il destro di Federico Di Francesco in diagonale per rimettere in partita i toscani. Rovina però tutto il giovane Mattia Viti, che al 49′ fa autogol con un tocco maldestro a centro area su sponda di Pasalic. Poco dopo rigore per l’Atalanta dato dal VAR, per un fallo di Filippo Bandinelli su Davide Zappacosta. Ilicic va per la tripletta, ma in carriera non è stato un rigorista impeccabile e lo dimostra anche stavolta, calciando altissimo. Poco male per gli orobici, che chiudono i conti all’89’ con un tap-in di Duvan Zapata su nuovo assist di Pasalic, migliore in campo. Il colombiano, entrato nella ripresa, segna il suo centesimo gol in Serie A.

Video con gli highlights di Empoli-Atalanta dal canale ufficiale YouTube dell’Atalanta.