VIDEO – Dzeko, l’Inter lo presenta in grande stile: «Cosa c’è più alto del cielo?»

Dzeko da ieri è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter, con tanto di esordio con gol nell’amichevole con la Dinamo Kiev (vedi highlights). La società lo ha anche presentato con un video: “Che la storia del cigno e del biscione abbia inizio” è il claim utilizzato.

IL CIGNO DI SARAJEVO – All’indomani dell’annuncio ufficiale l’Inter presenta Edin Dzeko anche con il classico video dedicato ai nuovi acquisti. L’attaccante bosniaco, preso dalla Roma con un biennale, sarà il nuovo numero 9 dopo la cessione di Romelu Lukaku. Questo il testo correlato alla presentazione di Dzeko: «Sono nato per questo. Era il mio destino toccare il cielo. Posso volare più in alto? Cosa c’è di più alto del cielo? Andrò oltre. Sono qui, siate pronti per il cigno di Sarajevo». Il tutto correlato da alcuni dei momenti iconici della carriera di Dzeko, fra cui i campionati vinti (da protagonista) con Wolfsburg e Manchester City. Di seguito il video di presentazione di Dzeko di Inter Media House, tratto dall’account ufficiale YouTube della società.