VIDEO IN – Dzeko all’Inter, l’arrivo a Linate e il primo saluto

Dzeko è un nuovo giocatore dell’Inter. Come raccontato pochi minuti (vedi articolo) fa l’attaccante, ormai ex Roma, è a Milano e adesso per lui ci saranno le visite mediche. Ecco il video dell’arrivo a Linate.

L’ARRIVO – Edin Dzeko è a Milano e per lui adesso inizia l’esperienza all’Inter. L’attaccante bosniaco, che lascia la Roma dopo sei anni, da pochi minuti è atterrato all’aeroporto di Milano Linate. «Ciao a tutti», il primo saluto ai cronisti presenti senza poter ancora rilasciare dichiarazioni (finché non sarà ufficiale il trasferimento). Accompagnato dalla moglie, per lui ora le visite mediche all’Humanitas e l’idoneità sportiva al CONI, poi la firma in sede su un contratto biennale. Ai giallorossi andrà un indennizzo minimo e l’annuncio è previsto già per la giornata di oggi. Di seguito il video dell’arrivo di Dzeko a Linate, dall’inviato di Inter-News.it sul posto Roberto Balestracci.