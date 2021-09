VIDEO – Dzeko in gol in Francia-Bosnia: sinistro meraviglioso da fuori!

Dzeko, dopo il gol contro il Genoa, si è ripetuto anche con la sua nazionale. Splendida la rete con cui ha portato in vantaggio la Bosnia contro la Francia, partita poi finita 1-1. Ecco il video.



BOMBER – Edin Dzeko non smette di fare ciò che sa fare meglio: i gol. Anche nel match di questa sera, che ha visto la sua Bosnia opposta alla Francia di Didier Deschamps, il bomber dell’Inter ha infilato la palla nel sacco. Ha sfruttato un errore in costruzione dei francesi e con un forte e angolato sinistro da fuori area ha trovato l’angolino. Hugo Lloris battuto e Bosnia in vantaggio. La partita è poi finita 1-1 grazie al pareggio di Antoine Griezmann (vedi articolo). Di seguito il video del gol dal canale YouTube “DU PLAY”.