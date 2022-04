VIDEO – Dzeko, forte discussione con un tifoso durante Juventus-Inter

Dzeko ha giocato ieri fino al 91′ di Juventus-Inter, venendo richiamato in panchina a inizio recupero per Gosens. E proprio negli ultimi istanti di gara ha avuto una forte discussione con un tifoso bianconero, raccolta da un video.

RISPOSTA NETTA – Edin Dzeko ieri è uscito al 91′ di Juventus-Inter, passando in panchina il recupero. Un video spuntato in giornata ritrae l’attaccante bosniaco proprio negli istanti finali del derby d’Italia, con il pallone ancora in gioco. Chiamato in causa da un tifoso della Juventus presente in tribuna, non si sa con quali parole, ha una reazione piuttosto stizzita. «Se hai i c… alzati», l’invito ripetutto due volte.

Questo il video con la discussione fra Dzeko e il tifoso bianconero, tratto dall’account YouTube Pibe.