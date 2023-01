VIDEO – Dzeko, Calhanoglu e compagni commentano la vittoria in Supercoppa Italiana

Edin Dzeko è stato uno dei super-protagonisti della straordinaria conquista della Supercoppa Italiana a Riad contro il Milan. Il centravanti bosniaco oltre ad aver segnare un grandissimo gol, ha messo in mostra tutte le sue migliori qualità in attacco, contribuendo alla netta vittoria di 0-3. Dopo la partita lui e Hakan Calhanoglu, Federico Dimarco, Alessandro Bastoni e Matteo Darmian hanno commentato la partita ai microfoni di Inter TV esprimendo tutta la loro enorme soddisfazione per il primo trofeo stagionale conquistato meritatamente. Di seguito il video delle interviste pubblicato sul canale YouTube del club.

Fonte: Canale YouTube [Inter]