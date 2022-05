VIDEO – Dybala sul menù dell’Inter, Perisic temporeggia: le tre manovre a zero

Dybala è senza dubbio l’operazione più complicata tra quelle possibili a parametro zero per l’Inter in estate. Oltre alla risposta di Mkhitaryan, la società nerazzurra aspetta sempre quella di Perisic. Di seguito l’intervento del collega Andrea Paventi, inviato a Milano per Sky Sport

CALCIATORI IN SCADENZA – Aumenta la fiducia nerazzurra di riuscire a portare a Milano il centrocampista Henrikh Mkhitaryan (vedi video). Ma non si tratta dell’unica operazione sul tavolo dell’Inter in queste ore. La società nerazzurra attende risposta da Ivan Perisic (vedi focus). E nel frattempo pianifica la proposta definitiva per Paulo Dybala, che può essere un colpo a parametro zero proprio come Mkhitaryan. Si tratta di calciatori in scadenza di contratto ma che rivestono ruoli diversi, per questo l’Inter tiene tutte le piste aperte. In attesa di Perisic e Dybala, Mkhitaryan probabilmente è il (colpo a costo zero) più vicino all’Inter al momento.

