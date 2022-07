VIDEO – Dybala sorridente: né Inter né altro, è il colpo della Roma portoghese

Paulo Dybala ha scelto la Roma portoghese per continuare la sua carriera in Serie A. L’ex numero 10 della Juventus, corteggiato dall’Inter ma non solo, ha detto sì all’ex nerazzurro José Mourinho. E all’arrivo in Portogallo, in compagnia del General Manager giallorosso Tiago Pinto, mostra tutta la sua felicità. Di seguito il video ripreso dai colleghi di Sky Sport

