VIDEO – Dybala solo terzo dei 445 gol che salutano la Serie A (Inter permettendo)

Paulo Dybala è uno dei tanti calciatori che a mezzanotte saranno svincolati. Il 30 giugno è la data di scadenza di molti bomber della storia recente della Serie A. L’attaccante argentino ormai ex Juventus si posiziona sul gradino più basso del podio. L’Inter spera ancora di cogliere l’occasione a parametro zero, così Dybala potrà continuare a segnare in Italia ma con la maglia nerazzurra addosso. Di seguito il video del servizio del collega Gianluigi Bagnulo per Sky Sport

