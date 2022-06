VIDEO – Dybala-Inter non scontato: è tornata in corsa un’altra pretendente

Dybala è ancora senza squadra e non c’è più solo l’Inter sulle sue tracce. L’attaccante argentino, in uscita dalla Juventus a parametro zero, non ha fretta e fa gola a tanti in Europa. Di seguito il video dell’intervento del collega Gianluca Di Marzio dagli studi di Sky Sport

COLPO A ZERO – La decisione di Paulo Dybala si saprà solo nelle prossime settimane. Nel frattempo l’Inter, che aspetta di capire le evoluzioni sul fronte Romelu Lukaku, deve guardarsi le spalle. E sull’ormai ex numero 10 argentino della Juventus torna forte l’Atletico Madrid, che proverà ad anticipare l’Inter. Che scelta farà Dybala? A breve la risposta…

