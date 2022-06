VIDEO – Dybala, Inter ferma dopo Lukaku: i motivi dietro il cambio di idea

Il ritorno di Romelu Lukaku all’Inter (vedi video) cambia i piani nerazzurri sul mercato, almeno per quanto riguarda le priorità in attacco ma non solo. Alla base dello stop per Paulo Dybala c’è un oggettivo problema numerico in rosa da risolvere prima che sia troppo tardi. Di seguito il video con l’intervento dei colleghi Luca Marchetti e Matteo Barzaghi per Sky Sport

