VIDEO – Dybala e Icardi insieme: il ‘Pazzo’ Monza sfida anche l’Inter ora!

Paulo Dybala a parametro zero è l’oggetto del desiderio di tanti. A tal punto che anche il Monza prova il colpo impossibile in attesa di novità dall’Inter (vedi focus). Il “pazzo” sogno biancorosso in attacco è addirittura quello del tandem argentino con l’ex nerazzurro Mauro Icardi, in uscita dal Paris Saint-Germain. Realtà o follia di mercato? Probabilmente la seconda… Di seguito il video con l’intervento del collega Gianluca Di Marzio dagli studi di Sky Sport

NB: Se non visualizzi correttamente questo o altri video sul tuo dispositivo, per visualizzarlo senza errori vai sulla versione desktop o mobile nella sezione VIDEO di Inter-News.it (clicca qui).