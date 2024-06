VIDEO – Dumfries tra rinnovo e cessione, le alternative per l’Inter | Inter-News Web TV

Dumfries è uno dei principali nomi in uscita per l’Inter, nel mercato ormai pronto a partire. Su di lui ci sono diverse voci, proseguite anche nella giornata di oggi, ma allo stesso tempo tanti nomi per quanto riguarda i possibili sostituti. Ne parla nel suo approfondimento su Inter-News Web TV il nostro Emanuele Rossi.

DUMFRIES POSSIBILE USCITA − Il primo mercato di Oaktree da proprietario dell’Inter non dovrebbe prevedere grandi scossoni. Sicuramente la rosa non sarà stravolta, ma qualche acquisto (e qualche cessione) sono inevitabili. Uno dei nomi di cui si parla tanto in uscita è quello di Denzel Dumfries, atteso in questo mese di giugno dagli Europei con l’Olanda. Anche oggi sono uscite voci su possibili offerte in arrivo per l’Inter, ma al momento non ci sono accordi. In caso di cessione, però, è chiaro che bisognerà trovare un sostituto di Dumfries e che sia competitivo. Pure qui, i nomi sono tanti e bisogna capire quale sia il profilo ideale per Simone Inzaghi. A parlarne, nel suo approfondimento su Inter-News Web TV, il nostro Emanuele Rossi.

