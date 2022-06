VIDEO – Dumfries fa il ‘Cicerone’ con l’Olanda. Tour nell’hotel Oranje

L’Inter è in vacanza in questo momento, quantomeno negli allenamenti. Ma molti giocatori sono in nazionale per giocare le proprie partite della Nations League. Uno di questi è Dumfries con l’Olanda.

RUOLO – Per una volta Dumfries non sgroppa sulla fascia ma veste i panni della guida e con il compagno in Olanda Bergwjin, fa da Cicerone nelle stanze di albergo dove alloggiano gli Oranje.

Welcome in our Base Camp! 👋🔶

Denzel & Steven show you around. 🏨 🪧 FULL TOUR ➥ https://t.co/OxhzA0iqGI#NationsLeague pic.twitter.com/4fab6wmAg2 — OnsOranje (@OnsOranje) June 12, 2022

Un ruolo diverso dunque ma dove sembra cavarsela bene l’esterno dell’Inter. Inoltre dimostra di avere un’ottima precisazione nel gioco delle freccette.