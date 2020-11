VIDEO – Doppio Cruz annulla il vantaggio del Porto: Inter prima nel girone

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 1° novembre 2005. Dopo la sconfitta in Portogallo, i nerazzurri hanno la meglio sul Porto a San Siro, grazie alla doppietta di Cruz. Ecco il video con gli highlights della gara.

Inter-Porto 2-1: il tabellino

INTER – Julio Cesar; Burdisso, Materazzi, Samuel (66′ Mihajlovic), Favalli; Figo, Pizarro, Veron, Womé (54′ Cambiasso); Adriano (61′ Cruz), Martins. All. Mancini

PORTO – Vitor Baia; Bosingwa, Pedro Emanuel, Pepe, Cech; Lucho Gonzalez, Paulo Assunçao (62′ Bruno Alves); Quaresma, Jorginho, Alan (46′ Meireles); Almeida (76′ McCarthy). All. Adriaanse

Gol: 16′ Almeida (P), 75′ Cruz rig., 82′ Cruz (I)

Ammoniti: Bosingwa (P)

Il resoconto

La sfida tra Inter e Porto a San Siro apre il ritorno del gruppo H di Champions League. Un gruppo che i nerazzurri possono controllare tranquillamente, visto che le altre avversarie sono Rangers Glasgow e Artmedia Bratislava. Tuttavia, nell’ultimo turno di andata è arrivata una sconfitta proprio in casa dei portoghesi (dopo due vittorie consecutive). Urge quindi una vittoria per confermare il dominio sul girone e avvicinarsi a una tranquilla qualificazione. Non sembrano dello stesso avviso gli ospiti, che al 16′ passano in vantaggio. Hugo Almeida batte magistralmente una punizione da oltre 30 metri: una terrificante botta mancina che si infila all’incrocio dei pali difesi da Julio Cesar. L’Inter non si abbatte e prova subito a spingere alla ricerca del pareggio, ma bisognerà attendere solo l’ultimo quarto d’ora di gara. Al 75′, infatti, David Pizarro viene scalciato nell’area portoghese: sul dischetto va Julio Cruz che trasforma il rigore per l’1-1. E sempre El Jardinero, sette minuti dopo, trova anche il gol del 2-1 che chiude la rimonta, con una bella girata di testa su calcio d’angolo. Nel video Dailymotion di “sp1873” tutti i gol della partita: